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الجندي: أسعار المواصلات العامة لن ترتفع عن 10 %
اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

الجندي: أسعار المواصلات العامة لن ترتفع عن 10 %

2017-06-29 14:58:54
محيط - خالد الريس

أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن زيادة أسعار الوقود جاء لدعم العجز بالموازنة العامة، مشيرا إلى أن تعريفة ركوب المواصلات العامة سترتفع بنسبة لن تتجاوز 10 %.
وأوضح الجندي من خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على معرفة أثار قرار رفع أسعار المواد البترولية على المواطنين ومحدودي الدخل.
وكان مجلس الوزراء قد أقر اليوم الخميس زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

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