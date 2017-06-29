«التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس تعلن تجاوز ذروة أزمة المهاجرين2017-06-29 14:31:45
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ذروة أزمة المهاجرين تم تجاوزها وأن الأولوية الآن باتت لإدماجهم في البلدان المضيفة، مشيرة إلى ما يمثله ذلك من تحد في السياسات الوطنية والدولية.
وذكرت المنظمة - التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها السنوي الصادر اليوم الخميس - أن التدفقات غير المسبوقة للمهاجرين في نهاية 2015 ومطلع 2016 انخفضت منذ عام، مشيرة إلى وصول نحو 72 ألف مهاجر إلى السواحل الأوروبية قادمين من أفريقيا منذ مطلع عام 2017 أي 12 مرة أقل من النصف الثاني من عام 2015.
وأشارت إلى أن الكثير من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا هربا من مناطق النزاعات سيبقون فيها لفترة وأنه يتعين التركيز على طريقة مساعدة هؤلاء الأشخاص على الاستقرار في البلدان المضيفة.
وأضافت أنه في عام 2016، سجلت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 1.6 مليون طلب لجوء على غرار عام 2015، مشيرة إلى منح اللجوء لنحو 1.5 مليون شخص.
وأوضحت أنه للعام الرابع على التوالي، تصدرت ألمانيا قائمة البلدان المتلقية لطلبات لجوء (675 ألف طلب)، أغلبها لأشخاص وصلوا إلى أرضها منذ عامين، مضيفة أن طلبات اللجوء تراجعت بنسبة %25 في الدول الأعضاء بالمنظمة باستثناء ألمانيا خلال الفترة من 2015 إلى 2016 .
وذكرت المنظمة في تقريرها، أنه بعد ألمانيا، يأتي الولايات المتحدة (260 ألف طلب) وإيطاليا (120 ألف طلب) وفرنسا وتركيا معا أقل من 80 ألف.
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