يشارك قضاة وقانونيون، اليوم الخميس، في حفل توقيع كتاب المواجهة القانونية لظاهرة الفساد، والذي ألفه النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، ويعقد الحفل بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يدير اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والمشرف على سلسلة موسوعة الثقافة القانونية التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

ويشارك في الحفل عدد من المثقفين والقانونيين ورجال القضاء والإعلاميين من بينهم اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، وجميل عبدالباقي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق.