 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 03:19 مساءً
روابط سريعة
هؤلاء يحضرون حفل كتاب "الفساد" للنائب العام الأسبق
عبد المجيد محمود

هؤلاء يحضرون حفل كتاب "الفساد" للنائب العام الأسبق

2017-06-29 14:30:06
متابعات

يشارك قضاة وقانونيون، اليوم الخميس، في حفل توقيع كتاب المواجهة القانونية لظاهرة الفساد، والذي ألفه النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، ويعقد الحفل بدار الأوبرا المصرية.
ومن المقرر أن يدير اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والمشرف على سلسلة موسوعة الثقافة القانونية التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.
ويشارك في الحفل عدد من المثقفين والقانونيين ورجال القضاء والإعلاميين من بينهم اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، وجميل عبدالباقي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3