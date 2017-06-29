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مقتل وإصابة 13 شخصا في باكستان بسبب الرياح الشديدة
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مقتل وإصابة 13 شخصا في باكستان بسبب الرياح الشديدة

2017-06-29 14:23:19
محيط: أ. ش. أ

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب اثنان آخران في باكستان اليوم الخميس جراء سقوط معبر هوائي (تلفريك) كانوا يستقلونه بشمال غرب البلاد.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن الرياح الشديدة تسببت في تحطم المعبر وسقوط عربة التلفريك، فيما أفادت سلطات الإنقاذ أن عشرة من القتلى لقوا مصرعهم في الحال فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات.
وتشير تقارير إلى أن المواطنين المحليين أنشأوا المعبر الهوائي المنكوب بأنفسهم لاستخدامه في أغراض تجارية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء نواز شريف عن حزنه البالغ جراء سقوط الضحايا في الحادث وأمر السلطات المعنية بتقيدم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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