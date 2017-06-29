بدأت الولايات المتحدة وأستراليا، أكبر تدريبات عسكرية بينهما على الإطلاق، بمشاركة 33 ألف من قوات البلدين، وتتضمن التدريبات التي تجري في المياه الأسترالية، تدريبات جوية وبرية.

وذكرت صحيفة “انترناشونال بيزنس تايمز” الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذه التدريبات تأتي بمثابة رسالة قوية إلى الصين واستعراض للقوة أمامها.

وتشارك في التدريبات العسكرية سفن حربية، مزودة بمقاتلات هجومية، وتأتي هذه التدريبات في ظل تزايد المخاوف من وقوع مواجهة جراء التوتر بسبب أنشطة الصين خاصة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال الأميرال هاري هاريس قائد القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادي، إنه مسرور لكون هذه التدريبات توضح رسالة للصين وكذلك للحلفاء والشركاء.

يشار إلى أن العلاقات توترت بين الولايات المتحدة والصين، في السنوات الأخيرة، حيث تسعى واشنطن للتصدي لما تعتبره سعيا من بكين لتأكيد وجودها العسكري في المحيط الهادي، عن طريق إنشاء جزر صناعية، في المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة ضمن المياه الدولية.

وتستمر المناورات لمدة شهر في المياه الإقليمية الأسترالية وتشمل تدريبات على عمليات برية وجوية.

وكان جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، قد شدد في أوائل الشهر الجاري على أن بلاده لن تقبل ببناء جزر في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن بناء الصين جزرا صناعية و”عسكرة مياه دولية” يقوض الاستقرار في المنطقة، وبالرغم من ذلك أشاد وزير الدفاع الأمريكي بجهود الصين فيما يتعلق بكيفية التعامل مع التهديد الذي يمثله البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وتقول الصين أن لها السيادة على معظم مساحة بحر الصين الجنوبي تقريبا، غير أن دولا أخرى مثل فيتنام وتايوان وماليزيا تدعي سيادتها هي الأخرى على أجزاء منه.

وأبدت الصين استياءها الشديد مما وصفته بالتصريحات “غير المسئولة” بشأن بحر الصين الجنوبي، التي أدلى بها جيم ماتيس، خلال منتدى أمني في سنغافورة.