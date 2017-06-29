قالت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، إنها ستنفذ حزمة إجراءات مشددة لتنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك في استجابة منها لحادث انقلاب حافلة المعتمرين، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على طريق الأغوار الجنوبية - الطفيلة (180 كم جنوب غرب عمان)، والتي أسفرت عن وفاة 6 معتمرين أردنيين وإصابة 38 آخرين بجروح ورضوض مختلفة.

وقال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور وائل عربيات - خلال اجتماع اليوم مع وزيري الداخلية غالب الزعبي، والنقل جميل مجاهد، ومدير الأمن العام الأردني اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، ورئيس هيئة النقل البري صلاح اللوزي، ومدير عام الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، بمقر الوزارة بعمان - إن “حزمة إجراءات مشددة سيتم تنفيذها لضبط عملية نقل الحجاج ولمعتمرين برا، وللحد من تجاوزات الشركات والتي يكون ضحيتها المواطن”، لافتا إلى أن “المواطن وشركات الحج والعمرة ستلمس تغييرات شاملة بإجراءات وشروط منح التصاريح للحافلات والمركبات التي تقل الحجاج والمعتمرين”.

وأشار إلى أن الجهات المعنية أبدت جاهزية واستعدادا كاملا لتنفيذ الإجراءات الجديدة بتشدد والتزام كامل، منوها إلى أن الإجراءات ستشمل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين الذي يعبرون الحدود الأردنية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة توزيع الأدوار بشكل تكاملي بتحديد مسئوليات كل جهة؛ ابتداء من الفحص الفني للمركبات والتأكيد على إلزامية وجود السائق المعاون والتصريح الأمني للسائقين، وفئة التراخيص، وإلزام جميع الحافلات بإجراء فحص فني مجددا قبيل مغادرة الحدود الأردنية.