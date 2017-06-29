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مرصد الكهرباء: 8000 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم
وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

مرصد الكهرباء: 8000 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

2017-06-29 14:06:38
وكالات

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 8000 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الخميس 27000 ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس الأربعاء، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20800 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الخميس باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة و 25 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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