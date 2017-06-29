أفادت فضائية “اكسترا نيوز” فى خبر عاجل أنه أحد أكبر دور الصرافة فى بريطانيا رفضت شراء الريال القطري، حيث أكدت فى نبأ عاجل أن شركة ترافيليكيس البريطانية أعلنت وقف التعامل بالريال القطرى.

أعلنت “ترافيليكس” إحدي أكبر شركات الصرافة في بريطانيا، اليوم الخميس، رفضها شراء الريال القطري في لندن.

وأكدت “ترافيليكس” في تصريحات لـ قناة “العربية” الإخبارية توقفها عن قبول الريال القطري في لندن؛ فيما رفض العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية شراء الريال القطري، حسبما ذكر موقع “دوحة نيوز”، أمس الأربعاء.

ووفقًا للموقع، وضعت مؤسسات التداول المصرفي، الريال القطري تحت المراقبة، وذلك لإنخفاض قيمته في السوق بسبب أزمة قطر الدبلوماسية مع دول خليجية وعربية، وتواصل عدد من المواطنين القطريين المغتربين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع الموقع، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج.