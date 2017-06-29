التليفزيون العراقى يعلن نهاية تنظيم داعش فى الموصل2017-06-29 13:49:46
أعلن التليفزيون العراقى انهيار ونهاية تنظيم داعش الإرهابى فى الموصل، وذلك حسبما نقلت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.
وكانت قد أعلنت القوات العراقية سيطرتها على جامع النورى الكبير بالموصل القديمة، وذكر بيان للجيش العراقى، أن قواته سيطرت اليوم الخميس، على جامع النورى الكبير، الذى أعلن منه تنظيم “داعش” دولة “الخلافة” قبل ثلاث سنوات.
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