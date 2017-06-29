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موانىء البحرالأحمر : السيطرة على حريق شب بعدة لنشات دون خسائر في الأرواح
حريق محطة وقود

موانىء البحرالأحمر : السيطرة على حريق شب بعدة لنشات دون خسائر في الأرواح

2017-06-29 14:22:45
أ ش أ

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر السيطرة على حريق شب بعدة لنشات بمنطقة القزق دون خسائر فى الأرواح.
وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الخميس - إن ميناء الغردقة تلقى بلاغا مساء أمس الأربعاء بنشوب حريق باللنش السياحي ” الأميرة ولاء ” المتواجد بمنطقة القزق بجوار ميناء الغردقة البحري.
وأضاف أن الحريق بدأ بغرفة ماكينات اللنش السياحي ، حيث تم على الفور إبلاغ الجهات المختصة من الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية ونقطة تمركز الغردقة البحرية وعمليات الهيئة وعمليات المحافظة.
وتابع ، إن القوات البحرية قامت بالدفع بالقاطرة “الصفا” للسيطرة على الحريق من جهة البحر ، كما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء من جهة رصيف الصيادين بجوار القزق للسيطرة على الحريق من جهة البر ، حيث تم السيطرة على حريق ( 2 ) لنش صغير بجوار اللنش السياحي بعد احتراق اللنش السياحي بالكامل ، وامتداد النيران إلى اللنشات بجواره وهما اللنش ” أبو طالب ” و اللنش ” راندا 1 ” و ذلك دون أى خسائر في الأرواح.

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