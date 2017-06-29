 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 03:05 مساءً
روابط سريعة
لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين؟
طارق الملا - وزيرالبترول

لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين؟

2017-06-29 13:44:16
متابعات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن موجة الاضطرابات التى تشهدها أسواق البترول عالميًّا، جعلت العديد من الدول تقوم بعمليات تحرير الأسعار وزيادة سعر المحروقات، خاصة الأردن وبلدان الشمال الأفريقي، وحتى الإمارات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أن مصر تأخرت فى تحديث البنية التحتية من معامل التكرير، ما أدى إلى زيادة استيراد الوقود.
وأوضح أن مصر لديها عدد من المشروعات الواعدة فى قطاع البترول والغاز الطبيعي، وهناك إمكانية أن تغطى نحو 90% من احتياجاتنا من الوقود بالأسواق المحلية.
ولفت إلى أنه “بحلول عام 2018 سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعى، خاصة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3