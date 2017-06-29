قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن موجة الاضطرابات التى تشهدها أسواق البترول عالميًّا، جعلت العديد من الدول تقوم بعمليات تحرير الأسعار وزيادة سعر المحروقات، خاصة الأردن وبلدان الشمال الأفريقي، وحتى الإمارات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أن مصر تأخرت فى تحديث البنية التحتية من معامل التكرير، ما أدى إلى زيادة استيراد الوقود.

وأوضح أن مصر لديها عدد من المشروعات الواعدة فى قطاع البترول والغاز الطبيعي، وهناك إمكانية أن تغطى نحو 90% من احتياجاتنا من الوقود بالأسواق المحلية.

ولفت إلى أنه “بحلول عام 2018 سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعى، خاصة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة”.