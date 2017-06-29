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الأمن يكثف من تواجده في محيط محطات الوقود ومواقف السيارات
محطة وقود

الأمن يكثف من تواجده في محيط محطات الوقود ومواقف السيارات

2017-06-29 13:38:28
متابعات

قامت قوات أمن الجيزة، بتكثيف وجودها في محيط محطات الوقود ومواقف السيارات، لملاحظة الحالة الأمنية، بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

واكدت مصادر أمنية، أن مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، أعدت غرفة عمليات على مدار اليوم مع رؤساء ومفتشي المباحث بأقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي حالات شغب أو محاولات من السائقين لمخالفة التسعيرة التي حددتها المحافظة للأجرة، وعدم رفعها على المواطن.

ولفتت المصادر، إلى أن الوضع مستقر حتى الآن، ولا يوجد زحام كبير على محطات الوقود، كما أن القوات منتشرة وجاهزة للتعامل مع أي طارئ.

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