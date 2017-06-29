 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 03:12 مساءً
روابط سريعة
دبلوماسي سابق: الوساطة الكويتية أفضل الطرق لحل «الأزمة القطرية»
الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر آل صباح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر آل صباح

دبلوماسي سابق: الوساطة الكويتية أفضل الطرق لحل «الأزمة القطرية»

2017-06-29 13:48:13
محيط - خالد الريس

أكد السفير نبيل العرابي السفير المصري في موسكو سابقا، أنه من الطبيعي أن تقوم مصر بمجهود بفضح العمليات الإرهابية ضدها في ظل رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر والدول العربية تريد من قطر العودة بالعلاقات السياسية الخارجية لها إلى حالتها الطبيعية..
وأوضح العرابي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس، أن استهداف الإرهابيين للمسيحيين في مصر تدل على سوء نوايا الجماعات الإرهابية وداعميهم للعمل على شق الصف في المجتمع المصري.
وأعلن أن خطر الإرهاب أصبح وباء عالمي، مشددا على ضرورة تواصل الجهود الدبلوماسية المصرية لشرح وجوب تكاتف العالم لمكافحته، وتساءل “هل تقبل قطر بأن يتم دعم معارضيها بالأسلحة والقتل والدمار على أراضيها؟؟”.
واعتبر الوساطة الكويتية بأنها أفضل طريقة لحل “الأزمة القطرية” حتى لا يتم التدخل الأجنبي بالعلاقات العربية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3