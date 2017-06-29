أكد السفير نبيل العرابي السفير المصري في موسكو سابقا، أنه من الطبيعي أن تقوم مصر بمجهود بفضح العمليات الإرهابية ضدها في ظل رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر والدول العربية تريد من قطر العودة بالعلاقات السياسية الخارجية لها إلى حالتها الطبيعية..

وأوضح العرابي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس، أن استهداف الإرهابيين للمسيحيين في مصر تدل على سوء نوايا الجماعات الإرهابية وداعميهم للعمل على شق الصف في المجتمع المصري.

وأعلن أن خطر الإرهاب أصبح وباء عالمي، مشددا على ضرورة تواصل الجهود الدبلوماسية المصرية لشرح وجوب تكاتف العالم لمكافحته، وتساءل “هل تقبل قطر بأن يتم دعم معارضيها بالأسلحة والقتل والدمار على أراضيها؟؟”.

واعتبر الوساطة الكويتية بأنها أفضل طريقة لحل “الأزمة القطرية” حتى لا يتم التدخل الأجنبي بالعلاقات العربية.