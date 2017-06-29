ظهر المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم بمظهر مختلف “نيولوك” في جلسة تصوير تداولتها صفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المصور الفوتوغرافي محمد المصري قد أجرى جلسة تصوير لـ”شعبولا”، حيث يتضح من خلال الصور فقدان شعبان عبد الرحيم لكثير من وزنه وقيامه بعمليات تجميل بالوجه، بالإضافة إلى تغيير أزيائه “المزركشة”.









