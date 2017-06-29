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برلماني: ثورة 30 يونيو أطاحت بجماعة إرهابية رغبت في حكم مصر من مكتب الإرشاد
النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

برلماني: ثورة 30 يونيو أطاحت بجماعة إرهابية رغبت في حكم مصر من مكتب الإرشاد

2017-06-29 13:17:57
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أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو أسهمت في الإطاحة بجماعة ارهابية، رغبت فى حكم الوطن من مكتب المرشد العام الخاص بها، مضيفًا أن الإخوان جماعة كانت ستؤدي بالدولة المصرية إلى كارثة محققة.
وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم، أن ذكرى 30 يونيو كانت الحدث الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، بعد أن نزلت كافة طوائف الشعب المصري معبرة عن رفضها لاستمرار حكم الإخوان لأكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ما حدث من إجراءات استثنائية عقب ليلة 3 يوليو، كلها كانت إجراءات أيدها الشعب المصري ورضى عنها، في سبيل التخلص من الجماعة الإرهابية.
واوضح عضو لجنة الدفاع والامن القومى، ان الشعب قادر على تحقيق مكتسبات الثورة، والعمل على ان يكون الغد هو الافضل.

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