أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك خلافات مع البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق.

وقال “بالفعل يوجد خلاف حيث أن وجهة نظر إيناسيو أنه يرغب في إعادة تشكيل اللاعبين من جديد وقولت له بأن هذا ليس وقته لأن رفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين لا يأتي في نهاية الموسم”.

وتابع، “سيكون هناك فترة توقف ووقتها يعمل إيناسيو على رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين في فترة الاعداد”.