 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 01:43 مساءً
روابط سريعة
مرتضى منصور يعترف بوجود اختلافات مع إيناسيو
مرتضى منصور‎

مرتضى منصور يعترف بوجود اختلافات مع إيناسيو

2017-06-29 12:42:15
متابعات

أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك خلافات مع البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق.
وقال “بالفعل يوجد خلاف حيث أن وجهة نظر إيناسيو أنه يرغب في إعادة تشكيل اللاعبين من جديد وقولت له بأن هذا ليس وقته لأن رفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين لا يأتي في نهاية الموسم”.

وتابع، “سيكون هناك فترة توقف ووقتها يعمل إيناسيو على رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين في فترة الاعداد”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3