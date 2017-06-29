 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 03:06 مساءً
روابط سريعة
كيف سيؤثر ارتفاع أسعار البنزين على المواصلات والمواطنين؟
زحمة مواصلات القاهرة

كيف سيؤثر ارتفاع أسعار البنزين على المواصلات والمواطنين؟

2017-06-29 13:39:59
متابعات

أصدر مجلس الوزراء دراسة حول زيادة تعريفة الركوب في جميع انحاء الجمهورية والتي تمثل من 10% الى % 15.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن هذه العملية تشير إلى ان اقصي زيادة في تكلفك النقل على الراكب في حدود ١٠٪ حاليا و٥ ٪ فقط سيتحملون زيادة قدرها من ١٠-١٥٪ على تعريفة الركوب

ولفت إلى أنه بالنسبة للسولار ان مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل ٣.٥ كيلو وان الرحلة زادت ٧٦ قرشا ستكون نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود ٥ قروش، والسيدة عائشة رمسيس زادت٨٪ وان متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها ، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا٦.٥ جنيه وان التعريفة الجديدة من المفترض ان تكون حوالي ٧ جنيهات.

وتشمل الدراسة تأثير الأسعار علي نقل السلع وان السيارة حمولة ٤٠ طنا تأثيرها الزيادة ٥.٢٪ وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3