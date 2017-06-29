أصدر مجلس الوزراء دراسة حول زيادة تعريفة الركوب في جميع انحاء الجمهورية والتي تمثل من 10% الى % 15.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن هذه العملية تشير إلى ان اقصي زيادة في تكلفك النقل على الراكب في حدود ١٠٪ حاليا و٥ ٪ فقط سيتحملون زيادة قدرها من ١٠-١٥٪ على تعريفة الركوب

ولفت إلى أنه بالنسبة للسولار ان مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل ٣.٥ كيلو وان الرحلة زادت ٧٦ قرشا ستكون نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود ٥ قروش، والسيدة عائشة رمسيس زادت٨٪ وان متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها ، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا٦.٥ جنيه وان التعريفة الجديدة من المفترض ان تكون حوالي ٧ جنيهات.

وتشمل الدراسة تأثير الأسعار علي نقل السلع وان السيارة حمولة ٤٠ طنا تأثيرها الزيادة ٥.٢٪ وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.