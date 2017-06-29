شدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الحكومة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز دون أن يترتب على ذلك أى زيادة فى عناصر إنتاج الخبز المدعم.

وصرح بأنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يباع بـ5 قروش، موضحا أن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميًا وتتحمل كامل التكلفة التى تصل إلى 60 قرشًا للرغيف الواحد.