أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف أن حاملة الطائرات البريطانية “الملكة إليزابيث” مجرد هدف بحري كبير، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بشأن تفوق حاملة الطائرات “الملكة إليزابيث” على سفينة “الأميرال كوزنيتسوف” الروسية تظهر عدم معرفته بالعلوم البحرية العسكرية.

وأضاف كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إلى وجود فرق مبدئي بين “الملكة إليزابيث” و”الأميرال كوزنيتسوف” التي وصفها فالون بـ”العتيقة”.

وأضاف كوناشينكوف أن “تصريحات وزير الدفاع البريطاني بشأن تفوق حاملة الطائرات الجديدة على “الأميرال كوزنيتسوف” من حيث الجمال الخارجي تظهر بوضوح سطحية معرفته لقدرات “الأميرال كوزنتيسوف”.

وذكر المتحدث أن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” مزودة بالأسلحة المضادة للطائرات والغواصات، فضلا عن صواريخ “جرانيت” المضادة للسفن، وذلك يتيح لها الدفاع عن نفسها دون أي مساعدة ، فيما لا تستطيع “الملكة إليزابيث” تأدية مهامها القتالية إلا تحت حماية سفن وغواصات مدافعة عنها، ما يجعل من حاملة الطائرات الجديدة بمفردها “مجرد هدف بحري كبير” - حسب قوله.

ويذكر أن حاملة الطائرات البريطانية “اتش أم أس كوين إليزابيث” التابعة لسلاح البحرية البريطاني قد غادرت للمرة الأولى، المرفأ حيث صنعت لتقوم بإبحار تجريبي.

وبلغت كلفة تصنيع حاملة الطائرات هذه نحو 3 مليارات جنيه استرليني ، ودشنتها الملكة إليزابيث عام 2014، على أن تدخل الخدمة قبل العام 2020.