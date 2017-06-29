أكد الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا، أن أسعار الكهرباء عالميا 3 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطاقة تساعد على ترشيد الاستهلاك بشكل أفضل.

وأوضح من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، أن فكرة تحميل عبء ارتفاع أسعار الطاقة والوقود على الفئات الغنية تفتقر للعدالة، مشيدا بفكرة تحميل عبء رفع الدعم بمستويات مختلفة على الفئات.

وكان مجلس الوزراء قد أقر اليوم الخميس زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.