قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن كل ما يبذل فى تطوير الطرق يخفض من تكلفة الانتقالات إلى جانب تطوير خطوط السكك الحديدية مشيرا إلى أن تطوير السكة الحديد يحتاج إلى 100 مليار جنيه.

وأضاف أن الإصلاح لا بديل عنه، وأنه بالنسبة لفاتورة الكهرباء تم مراعاة محدودي الدخل ، مضيفا “لابد من محافظة البنية التحتية وتطويرها”.

وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح بانهيار قطاع الكهرباء مثل انهيار قطاع السكة الحديد.