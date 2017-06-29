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الرئيس الجزائري يؤكد أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية
عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري يؤكد أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية

2017-06-29 12:22:15
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أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين بلاده وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال بوتفليقة - في برقية تهنئة بعثها إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا كبانج بمناسبة العيد الوطني لبلاده - :”يسرني وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحتفل بعيدها الوطني أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بتهانينا الحارة مصحوبة بأزكى تمنياتي لكم بموفور الصحة والرفاه وبالرقي والازدهار للشعب الكونغولي”.

وأضاف قائلا :” أغتنم هذه الفرصة السعيدة لأعرب لكم عن ارتياحي لأواصر الصداقة التي تجمع الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأؤكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون
الثنائي بين بلدينا خدمة لمصلحة شعبينا”.

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