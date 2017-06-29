أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة تهدف لرعاية الشباب المبتكرين بالمدارس والجامعات والمراكز البحثية، مشيرا إلى أنه هناك لجنة لدراسة المشاريع المقدمة للوزارة.

وأوضح عبد الغفار من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن الوزارة بتقوم بتسهيل جميع الإجراءات للمبتكرين لتحويل الأفكار النظرية إلى مرحلة التطبيق، مضيفا أنه هناك تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع الابتكارات.

وأشار إلى أنه هناك شباب بمراحل تعليمية قاموا بابتكار اختراعات أعلى من مستواهم الدراسي، مؤكدا أنه هناك طلاب بالمرحلة الثانوية قاموا باختراع علاج لـ”سرطان الجلد”.

وأضاف أن جامعة زويل ستنتقل للمقر الرئيسي في شهر أكتوبر القادم تمهيدا للعام الدراسي القادم، مشيدا بالكوادر داخل الجامعة وإمكانياتها.

وأعلن أن العالم يعتمد على القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي، موضحا أن حجم تمويل الدولة للبحث العلمي في الخارج تبلغ حوالي 20 % من ميزانية الدولة.

وذكر أن الوزارة قد تقدمت بمشروع قانون “حوافز الابتكار” لمجلس النواب، وهي تتيح للجامعات والمراكز البحثية باستثمار أبحاثهم وأفكارهم مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن مصر في المركز الـ35 من أصل 231 في التصنيف الدولي للأبحاث العلمية.