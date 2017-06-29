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وزير البترول: ترشيد الدعم تم اتخاذه ضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان
المهندس طارق الملا وزير البترول ‎

وزير البترول: ترشيد الدعم تم اتخاذه ضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان

2017-06-29 12:02:41
أ ش أ

قال وزير البترول طارق الملا، إن إجراءات ترشيد الدعم تم اتخاذه ضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان.
وأشار الملا - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجس الوزراء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - إلى أن هناك خطة لترشيد الدعم لتوفير 35 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018.
وأضاف أن نقص السيولة سيؤدي إلى عجز في تدبير المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن استمرار الدعم بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه رغم الإجراءات الأخيرة.
وأوضح وزير البترول أنه رغم زيادة أسعار المحروقات لن نصل إلى سعر التكلفة الحقيقي.

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