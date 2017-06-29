 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 12:18 مساءً
روابط سريعة
صلاح يتوجه إلى اليونان
محمد صلاح
محمد صلاح

صلاح يتوجه إلى اليونان

2017-06-29 12:03:21
متابعات

توجه لاعب كرة القدم المصري المحترف بصفوف “ليفربول” الإنجليزي، إلى اليونان لقضاء إجازته قبل بدء الموسم الكروي بالدوري الأنجليزي لمدة 4 أيام.
وقد غادر اللاعب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس برفقة أسرته.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3