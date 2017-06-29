صرح أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بأن الموزانة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر، ونستهدف نسبة عجز موازنة 9.1% خلال الموازنة، مؤكدا أنه سيكون هناك فائض أولي فيها بقيمة 11 مليار جنيه.

وشدد كوجك، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان عنها تكلف الموازنة 85 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدود الدخل لمواجهة زيادة الأسعار.