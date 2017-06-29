تحقق نيابة النزهة، برئاسة المستشار شريف معتز، التحقيق فى واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقوم فيه أحد موظفى حى النزهة بالحصول على رشاوى من صاحب معرض سيارات.

ووردت معلومات للعقيد شريف فيصل، رئيس مباحث شرطة المرافق العاصمة، مفادها رصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يحمل اسم “ربيع بيلم الغلة”، وفيه يظهر أحد موظفى الأحياء بسيارة تابعة لحى النزهة ويطلب رشوة قدرها ألف جنيه على كل سيارة من صاحب معرض سيارات، مقابل عدم “كلبشة” السيارات. وبالعرض على اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، أمر بسرعة تحديد المتهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام لطفى نائب، مدير مباحث القاهرة، ومكوَّن من العميد مازن عبدالشافي رئيس قطاع المرافق، والعقيد محمد الشاذلي مفتش الوحدات، والرائد شادي عبدالوهاب لتحديد المتهم وتبيَّن أنه يُدعى “محمد ع” وشهرته ربيع، مساعد رئيس حى النزهة.

ودلّت المعلومات على أن المتهم يقوم بتحصيل رشاوى من أصحاب المعارض، مقابل عدم تحرير المخالفات لهم، كما دلت التحريات على أن المجنى عليه صاحب معرض سيارات بالنزهة يدعى “طلعت ش”.

وبالعرض على اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، أمر بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق