هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونية التي توافق غدا الجمعة

وقال مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونية” نتقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونية وأدعو جموع المصريين إلى الإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات .

وأكد مفتي الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يوني ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع واستئصال جذور الإرهاب والتطرف.. داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وجيشها من كل مكروه وسوء.

وأوضح مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونية جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقراروالتنمية.. مشيرا إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.