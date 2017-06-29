سحر نصر تبحث ترتيبات رئاستها لمنتدى «تمكين المرأة»2017-06-29 11:42:48
بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع بعثة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم كلا من السفيرة مارى كلار سوارد الرئيس التنفيذي لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة والذى ستنظمه المنظمة ونيكولا هيرمان مديرة برنامج التنافسية في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة ترتيبات تنظيم منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة والذى رشحت المنظمة الوزيرة لتترأسه تقديرا لدورها في دعم المرأة في مصر والعالم العربي.
وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان لها أن من أولويات الوزارة دعم المرأة وإشراكها في كافة المشروعات خاصة مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة.
وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان لها أن من أولويات الوزارة دعم المرأة وإشراكها فى كافة المشروعات خاصة مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة.
وأوضح البيان أن الجانبين تطرقا إلى أجندة المنتدى والموضوعات التي سيتم على أساسها مناقشة التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في اطار اعتزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطلاق تقرير جديد حول تمكين المرأة في هذا المجال.
وبحث الاجتماع دعم المنظمة لسياسة الاستثمار في مصر بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.. وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة سحر نصر أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تشمل مختلف الفرص الاستثمارية في محافظات مصر، بالتنسيق مع مختلف الوزارات.
ودعت الوزيرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تقديم الدعم في تمكين الشباب خاصة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يلعب الشباب دورا محوريا فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن مصر هى أكبر دولة بها شباب فى منطقة الشرق الأوسط وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن الـ25 عاما ولهذا السبب وضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية وضمان دمجهم فى المجتمع.
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