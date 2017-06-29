قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة أسعار المحروقات اليوم، لن تؤثر على أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل العام.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك نسبة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء، والزيادة ستكون في فاتورة أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الحكومة تواجه الواقع وتعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي.