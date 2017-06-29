الجيش العراقي يسيطر على جامع النوري في الموصل

أعلنت قوات الجيش العراقي اليوم الخميس، سيطرتها على جامع النوري الكبير في مدينة الموصل القديمة.

وذكرت خلية الإعلام الحربي - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية: “أن قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب تسيطر على جامع النوري و الحدباء و السرجخانة ولازالت القوات مستمرة بالتقدم”.

وكان تنظيم “داعش”، قد أقدم يوم الأربعاء الماضي، على تدمير جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية في المدينة القديمة بالموصل لدى وصول القوات العراقية لمسافة 50 مترا من الجامع.