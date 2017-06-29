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رئيس الوزراء: رفع أسعار الوقود يوفر 35 مليار جنيه فى الموازنة
شريف اسماعيل رئيس الوزراء ‎

رئيس الوزراء: رفع أسعار الوقود يوفر 35 مليار جنيه فى الموازنة

2017-06-29 11:26:14
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قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تطبيق زيادة في أسعار المحروقات، لافتا إلى أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017-2018 سينخفض إلى 110 مليارات جنيه من 145 مليار جنيه.

وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أن “هذه الإجراءات جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي نعمل عليه”، مشيرا إلى أن الموازنة لا تتحمل تأخير القرارات الاقتصادية، مؤكدا أن الدعم سيكون لمن يستحق فقط.

وأوضح أن إجمالي قيمة الدعم في 2017 / 2108، 333 مليار جنيه موجه للمعاشات والتموين، مشيرا إلى أن عجز الموازنة 10.8 خلال العام الحالي 2016 / 2017؛ مؤكدا أن الحكومة تسعى لخفض الدين العام إلى 95% ونستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن.

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