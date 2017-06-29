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هكذا ستمنع الحكومة المبالغة في زيادة تعريفة الركوب
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

هكذا ستمنع الحكومة المبالغة في زيادة تعريفة الركوب

2017-06-29 11:34:43
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أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بكل المحافظين، اليوم الخميس، لمتابعة وسائل النقل والمواقف ومنع استغلال السائقين للمواطنين، بالمبالغة فى زيادة تعريفة الركوب.
وقال في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها، وتباع بـ15 جنيها، والعائد منها 13% من التكلفة.

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