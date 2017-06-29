السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%

قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...