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الملا: نقص السيولة سيؤدي إلى عجز في تدبير المنتجات البترولية
طارق الملا - وزيرالبترول

الملا: نقص السيولة سيؤدي إلى عجز في تدبير المنتجات البترولية

2017-06-29 11:20:12
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نقلت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، عن وزير البترول المهندس طارق الملا، قوله إن نقص السيولة سيؤدي إلى عجز في تدبير المنتجات البترولية.

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