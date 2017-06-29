صحف البحرين تركز علي مكافحة الارهاب وتحذر قطر من عقوبات جديدة2017-06-29 11:22:36
ركزت صحف البحرين الصادرة صباح اليوم علي جهود مكافحة الارهاب وحذرت قطر من مزيد من العقوبات التي تنتظرها مع بدأ العد التنازلي للمهلة التي حددتها مصر والسعودية والامارات والبحرين للرد مطالبها.
وذكرت صحيفة “الايام” فى عنوانه الرئيس “توجه لفرض عقوبات جديدة علي قطر” .. كما نقلت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري والتي خير فيها الدوحة بين حماية الامن القومي او الاستمرار في تقويضه.
وابرزت الصحيفة تاكيدات رئيس وزراء البحرين الامير خليفة بن سلمان ال خليفة ان بلاده “لن تقبل الارهاب الممول من بعض الدول”، مشددا علي ان البحرين “ستظل عصية علي المتأمريين. .كما تناولت الصحيفة تقرير الفساد حول منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 ولفتت الي “مؤامرة إسباينة قطرية لمنح الدوحة مونديال 2022”.
ونقلت صحيفة “البلاد” تحذير رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من أن صناعة الإرهاب “بدأت تأخذ منحا خطيرا لا يمكن مواجهته الا بيقظة أمنية وبالحسم والحزم .. مشددا علي أن المنامة “لن تقبل للإرهاب الذي يستمد تمويله ودعمه اللوجستي من بعض الدول أن يستشري ويهدد أمن وطننا ومواطنينا”.
وذكرت صحيفة “الوطن” في صفحتها الاولي أن ايرادات الفنادق السياحية ارتفعت خلال عطله عيد الفطر المبارك.
-
السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...Wed, 28 Jun 2017 09:10:37 GMT
-
صحيفة إماراتية: غضب في قطر بسبب زيادة الأسعار
زعمت صحيفة إماراتية أن تقارير اقتصادية كشفت عن ارتفاع غالبية السلع الغذائية في قطر بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يثير غضب المواطنين القطريين. وذكرت صحيفة “البيان” ...Wed, 28 Jun 2017 10:56:24 GMT
-
روسيا تخطط لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند
تخطط وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند وإبرام اتفاق مؤقت مع إيران، وفقًا لما قاله نائب الوزير الكسى جروزديف. وأوضح ...Wed, 28 Jun 2017 10:56:24 GMT
-
لأكثر من 10 أيام..حرائق غامضة تلتهم منازل أحد القرى بسوهاج
تسببت حرائق غامضة، استمرت لأكثر من 10 أيام، فى احتراق 30 منزلاً بقرية السلمانى فى مركز البلينا بمحافظة سوهاج، دون تفسير واضح لأسبابها، رغم حضور المعمل الجنائى لفحص ...Thu, 29 Jun 2017 09:14:28 GMT
-
رونالدو يحتفل بـ«الوافدين الجدد» في أسرته
وقال رونالدو من خلال تدوينه له باللغة البرتغالية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “أنا كنت في خدمة المنتخب الوطني بروحي وجسدي لحين ميلاد طفلي”. ...Thu, 29 Jun 2017 08:03:18 GMT
-
تحقيقات لكشف لغز سرقة كمبيوتر النيابة الإدارية بسوهاج
بدأت المباحث الجنائية ورجال المعمل الجنائي تحقيقات موسعة في واقعة سرقة جهازي حاسب آلي من مكتب فرع الدعوى التأديبية التابع للنيابة الإدارية بمدينة ناصر دائرة قسم ...Thu, 29 Jun 2017 07:43:43 GMT
-
شروط أمريكية جديدة أمام دخول مواطني الدول المشمولة بقرار الحظرThu, 29 Jun 2017 07:41:31 GMT
-
في خطاب نادر..كوريا الشمالية تهاجم الولايات المتحدة
هاجمت كوريا الشمالية، في خطاب نادر بمجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة، متهمة إياها بإقران عرضها على بيونج يانج التفاوض على برامج النظام النووي والصاروخي بـ”شروط ...Thu, 29 Jun 2017 07:10:12 GMT
-
بعد انتقاله لـ«الدوري السعودي».. الحضري: خطوة جديدة في مسيرتي
أعرب حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم عصام الحضري عن سعادته لانتقاله لصفوف نادي “التعاون” السعودي. وقال “السد العالي” من خلال تغريده له على صفحته بموقع ...Thu, 29 Jun 2017 07:10:12 GMT