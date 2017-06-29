ركزت صحف البحرين الصادرة صباح اليوم علي جهود مكافحة الارهاب وحذرت قطر من مزيد من العقوبات التي تنتظرها مع بدأ العد التنازلي للمهلة التي حددتها مصر والسعودية والامارات والبحرين للرد مطالبها.

وذكرت صحيفة “الايام” فى عنوانه الرئيس “توجه لفرض عقوبات جديدة علي قطر” .. كما نقلت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري والتي خير فيها الدوحة بين حماية الامن القومي او الاستمرار في تقويضه.

وابرزت الصحيفة تاكيدات رئيس وزراء البحرين الامير خليفة بن سلمان ال خليفة ان بلاده “لن تقبل الارهاب الممول من بعض الدول”، مشددا علي ان البحرين “ستظل عصية علي المتأمريين. .كما تناولت الصحيفة تقرير الفساد حول منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 ولفتت الي “مؤامرة إسباينة قطرية لمنح الدوحة مونديال 2022”.

ونقلت صحيفة “البلاد” تحذير رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من أن صناعة الإرهاب “بدأت تأخذ منحا خطيرا لا يمكن مواجهته الا بيقظة أمنية وبالحسم والحزم .. مشددا علي أن المنامة “لن تقبل للإرهاب الذي يستمد تمويله ودعمه اللوجستي من بعض الدول أن يستشري ويهدد أمن وطننا ومواطنينا”.

وذكرت صحيفة “الوطن” في صفحتها الاولي أن ايرادات الفنادق السياحية ارتفعت خلال عطله عيد الفطر المبارك.