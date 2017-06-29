الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير2017-06-29 11:26:21
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص.
ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت بعد مرور 4 سنوات على ثورة 30 يونيو، ويكشف حقيقة هروب وزير الداخلية اﻷسبق حبيب العادلى.. وهل سيسلم نفسه للعدالة.
كما يتحدث عن القرار الجمهوري عام 90 الخاص بترسيم الحدود مع السعودية.. والأسباب وراء ذلك الترسيم، وحقيقة ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في سويسرا، وهل سلمت سويسرا وثيقة رسمية بحجم الأموال المهربة.. ومن أبرز الأسماء.
ويتناول الحوار ماذا قال الرئيس الأسبق حسني مبارك عن سد النهضة.. وهل هدد بضرب، وماذا عن تورط قطر فى محاولة اغتيال الرئيس اﻷسبق مبارك فى أديس أبابا، ويتحدث عن دور قناة الجزيرة في تأجيج الأحداث في مصر قبل وبعد 25 يناير.
ويتحدث عن دور السفارة القطرية في تمويل متظاهري التحرير، ويتحدث عن الحملات الممنهجة ضد القوات المسلحة.
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