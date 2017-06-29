شهد قطاع الإسكان والتعمير تطورا كبيرا ونموا هائلا بعد ثورة 30 يونيو، خاصة فى مجال القضاء على العشوائيات الذى يحظى باهتمام كبير فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كون هذه العشوائيات تؤثر بشكل سلبي على أمن وسلامة المجتمع.

ووضعت الحكومة المصرية خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمسة أعوام فى اطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض،وذلك بانشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من اسواق ومدارس ورياض أطفال وعيادات وخدمات الامن والاطفاء ،والنجدة ودور العبادة.. كما يتوفر بها ساحات خضراء كبيرة وملاعب ومراكز ثقافية ويتخللها شوارع فسيحه وساحات انتظار للسيارات.

فقد تم خلال العامين الماضيين انشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى ، وجارى تنفيذ 264 وحدة منها 20 الف وحدة بالمدن الجديدة، وهى تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والاقاليم،وجارى طرح 102الف وحدة بالمحافظات والمدن ، كما يجرى حصر الاراضى اللازمة لانشاء 110 الاف من الوحدات بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات.

كما تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية من مشروع حى الأسمرات بالمقطم لإنشاء 18 الف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية .. حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 الف وحدة سكنية خلال 12 شهرا تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة والذين يقدر عددهم بـ 850 الف نسمة،اهمها منطقة “غيط العنب” بالاسكندارية .

واشتملت أعمال التنمية والتطوير فى قطاع الإسكان 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم أيضا تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة، وينتظر إعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين القادمين، كما يجرى إنشاء مدن جديدة كالعاصمة الادارية الجديدة، ومدينة الاسماعيلية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد،وتوشكى الجديدة، فضلا عن مشروعات طرح الاراضى للمواطنين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن..واقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية .