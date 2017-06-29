 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 12:06 مساءً
روابط سريعة
وزير المالية: حزمة مشاريع قوانين ستقدم للبرلمان قريبا
وزير المالية - عمرو الجارحي
وزير المالية - عمرو الجارحي

وزير المالية: حزمة مشاريع قوانين ستقدم للبرلمان قريبا

2017-06-29 11:05:50
متابعات

أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل “قانون المناقصات والمزايدات” لمجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار الجارحي في تصريحات صحفية له ، إلى أن مجلس الدولة قد أنتهى من مراجعة مشروع القانون وجاري تحضير لمذكرة ايضاحية لإحالته إلى البرلمان
وذكر أنه تم إعادة النظر في الحدود المالية بالقانون ليساعد على سرعة اتخاذ القرار وتيسير لأعمال الجهاز الإداري بالدولة.
كما أوضح  أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة واحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية الي جانب تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أنه سيتم التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك في اطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي في اطار تشريعي يسعي لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي افضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي الي تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3