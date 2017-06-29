أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل “قانون المناقصات والمزايدات” لمجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار الجارحي في تصريحات صحفية له ، إلى أن مجلس الدولة قد أنتهى من مراجعة مشروع القانون وجاري تحضير لمذكرة ايضاحية لإحالته إلى البرلمان

وذكر أنه تم إعادة النظر في الحدود المالية بالقانون ليساعد على سرعة اتخاذ القرار وتيسير لأعمال الجهاز الإداري بالدولة.

كما أوضح أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة واحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية الي جانب تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أنه سيتم التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك في اطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي في اطار تشريعي يسعي لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي افضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي الي تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.