أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أنه كان يجب اتخاذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والبنزين والسولار لتصحيح المسار وايصال الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لا تحتمل أي تأجيل في القرارات.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس: “إن هذا القرار يعتبر دعما مباشرا للمواطن المصري، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن هذا القرار هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي”.