تسببت حرائق غامضة، استمرت لأكثر من 10 أيام، فى احتراق 30 منزلاً بقرية السلمانى فى مركز البلينا بمحافظة سوهاج، دون تفسير واضح لأسبابها، رغم حضور المعمل الجنائى لفحص المنازل المتضررة، فضلاً عن تأخر الحماية المدنية فى الاستجابة لبلاغات الأهالى، ما اضطر شباب القرية إلى تنظيم ورديات يتناوبون فيها حراسة شوارع القرية والإبلاغ عن أماكن اندلاع الحرائق للمشاركة فى إخمادها، ونقلوا كميات البوص من الأسطح، وبدت الدهشة والرهبة على وجوههم، مطالبين المسئولين بتقديم تفسيرات لتلك الحرائق التى أصابتهم بالفزع.

وقال السيد عبدالموجود، 60 عاماً من سكان القرية، إن 6 أبقار وحصاناً، وعدداً من الماشية تحولت فجأة إلى كتلة نار، مؤكداً أن تلك الحرائق غامضة ومجهولة المصدر، وأضاف: “الحريق ألحق بى خسائر تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه والسبب كرات لهب يتم إلقاؤها من الجبل الغربى على القرية”.

وقال عبدالحميد الجيلانى، 60 عاماً، إن النيران أتت على محتويات منزله ومنزلين آخرين قبل العيد بأيام، مؤكداً احتراق جهاز ابنته التى كان من المقرر لها الزواج بعد العيد مباشرة.

وأكد مصدر بمديرية أمن سوهاج، أنه لا صحة لما يتناقله الأهالى عن كرات اللهب التى يتم إلقاؤها على القرية، موضحاً أن سبب الحرائق هو تشوينات البوص فى الأحواش وأسطح المنازل وارتفاع درجة الحرارة ما نتج عنه اشتعال النيران.