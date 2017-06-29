أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، أن شركتى الجملة “المصرية، والعامة” ستبدأ بعد غد السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين “البقالين” التموينين، ومنافذ جمعيتى بعد قرار رئيس الجمهورية زيادة قيمة الدعم المقرر للفرد ليصبح 50 جنيه شهرياً بدلا من 21 جنيه.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جاهزية الوزارة لصرف السلع بعد زيادة قيمة الدعم.. مؤكدا إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية لتعديل قيمة الدعم علي البطاقات بالزيادة الأخيرة .. وتوجيه شركتي الجملة بضخ ومضاعفة كميات السكر بنسبة 200% ومضاعفة كميات الزيت 150% لإتاحة السلع بعد زيادة قيمة الدعم.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التى اتخذتها وزارتي التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة على البطاقات التموينية بنظيرتها فى السوق الحرة إجراءات محاسبية جاءت على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية فى السوق السوداء وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم.

وقال إن توحيد الأسعار إجراء محاسبي لمنع السوق السوداء التي تنشأ نتيجة فروق الأسعار، ويضمن عدم إخفاء السلع عن المواطن أو إعادة بيعها فى السوق الموازية.

وأكد المصيلحي أن سلة السلع الأساسية التى ستحصل عليها كل أسرة سوف تكفي استهلاكها، مشيرا إلي أن القرار الرئاسي بزيادة الدعم يهدف لحماية الأسر المصرية من آثار الإصلاح الاقتصادي.

وتحدد وزارة التموين قائمة تضم 20 سلعة يستطيع المستفيدون وعددهم يزيد عن 70 مليون مواطن المفاضلة فيما بينها واتخاذ قرار الشراء حسب احتياجاتهم ..وتؤكد وزارة التموين حق المواطن توجيه قيمة الدعم للسلع التي يرغب في شرائها وبالكميات التي يحددها.

وتلزم وزارة التموين البقالين ومنافذ جمعيتي بالإعلان عن سعر كل من هذه السلع بعد إضافة هامش الربح المقرر له فى كل سلعة.

وفيما يلي بيان بأسعار السلع وهوامش ربح البقالين :

1 – سعر كيلو السكر يباع بسعر 10 جنيهات للمستهلك.. وتسلم شركة الجملة كيلو السكر للبدال بسعر 9.75 جنيه، وهامش ربح البدال 25 قرشا في كل كيلو.

2 – سعر زجاجة الزيت 800 جرام تباع بسعر 14 جنيها للمستهلك، وتسلم الشركة الزجاجة للبدال بسعر 13.75 جنيه ويحصل البدال عل يهامش ريح 25 قرشا في كل زجاجة.

3 – كيلو الأرز المصري المعبأ واحد كيلو يباع للمستفيد بسعر 6.50 جنيه، ويسلم للبدال بـ6.40 جنيه، ويحصل علي 10 قروش هامش ربح.

4 - الأرز الهندي يباع للمستهلك ب6.50 جنيه ويتسلمه البدال بـ6.25 جنيه من شركة الجملة ، ويحصل علي هامش ربح 25 قرشا في كل كيلو.

5 - عبوة المكرونة 350 جراما تباع للمستفيد بـ2.25 جنيه، ويتسلمها البدال من شركة الجملة ب2.15 جنيه وهامش ربحه 10 قروش في كل عبوة.

6- مسلي صناعي 500 جرام تباع للمستفيد بسعر 12 جنيها وتسلم للبدال بسعر 11.75 جنيه وهامش ربح البدال 25 قرشا.

7 – مسلي صناعي 800 جرام تباع للمستفيد بسعر 17.25 جنيه وتسلم للبدال بسعر 17 جنيها وهامش ربحه 25 قرشا.

8 – عدس مجروش 500 جرام يباع للمستفيد بسعر 10 جنيهات ويسلم للبدال بسعر 9.75 جنيه وهامش ربح البدال 25 قرشا.

9– فول معبأ 500 جرام يباع للمستفيد بسعر 3.50 جنيه ويحصل عليها البدال من شركة الجملة بسعر 3.40 جنيه وهامش ربحه 10 قروش.

10 – عبوة الصلصة 320 جراما تباع للمستفيد بسعر 3.25 جنيه ويتسلمها البدال بسعر 3.15 جنيه من شركة الجملة ، ويحصل علي 10 قروش هامش ربح.

11 – الجبنة 250 جراما يباع للمستفيد بسعر 5.25 جنيه ويحصل عليها التاجر او البدال بسعر 5.10 جنيه وهامش ربح البدال 15 قرشا.

12 – صابون تواليت 125 جراما يحصل عليه المستفيد بسعر 5.50 جنيه للقطعة الواحدة ويتسلمها البدال بسعر 5.35 جنيه وهامش ربحه فيها 15 قرشا.

13 – صابون غسيل القطعة 125 جراما تباع للمستفيد من دعم التموين بسعر 4.25 جنيه ويحصل عليها البدال بسعر 4.10 جنيه وهامش ربحه 15 قرشا.

14 – كيلو الدقيق يباع للمستفيد بسهر 6.25 جنيه ويحصل عليه البدال بسعر 6.10 جنيه وهامش ربحه 15 قرشا في كل كيلو.

15 – باكو الشاي 40 جرام يباع للمستفيد بسعر 3 جنيهات ويسلم للبدال بسعر 2.90 جنيه وهامش ربح البدال 10 قروش في الباكو.

16 – الجبنه 500 جرام يباع للمستهلك بسعر 10.25 جنيه ويتسلمها البدال من شركة الجملة بسعر 10.10 جنيه وهامش الربح المتروك للبدال 15 قرشا.

17 – علبة مرقة الدجاج تباع للمستفيد بسعر 9 جنيهات وتٌسلم للبدال بسعر 8.85 جنيه وهامش ربحه في العلبة 15 قرشا.

18 – الكلور الأبيض واحد لتر يباع للمستفيد بسعر 5.75 جنيه ويسلم للبدال من الشركة بسعر 5.60 جنيه وهامش الربح فيها للبدال 15 قرشا.

19 – المربى تباع للمستفيد بسعر 7.75 جنيه وتسلم للبدال بسعر 7.60 جنيه وهامش الربح للبدال 15 قرشا.

20 – علبة التونة تباع للمستهلك بسعر 10.25 جنيه وتسلم للبدال بسعر 10.10 جنيه ، وهامش ربح البدال التمويني 15 قرشا.

وتؤكد الوزارة حق البدال او التاجر التمويني ومنافذ جمعيتي في الحصول علي جنيه واحد فقط عن صرف مقررات كل بطاقة تموينية مهما كان عدد المقيدين علي هذه البطاقة، وتهيب الوزارة بالمستفيدين محاسبة البقالين عن قيمة السلع التي يحصلون عليه ومراجعة ايصالات صرف السلع قبل مغادرة البقال التمويني وعدم ترك الكارت الذكى أو كلمة السر لدى البقال بعد الصرف.