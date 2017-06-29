أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، أنه يتم متابعة ومراقبة كل ما هو جديد في مجال التسليح، سواء كان من صواريخ أو حرب إلكترونية أو مقذوفات أو معدات، موضحا أن التطوير الذي يتم داخل قوات الدفاع الجوي يأتي في إطار ممنهج ومنظم في إطار رفع الكفاءة القتالية والفنية والإدارية التي تشهدها أسلحة وإدارات وأفرع القوات المسلحة المختلفة.

وقال فهمي، خلال المؤتمر بمناسبة الاحتفال عيد قوات الدفاع الجوي 47، اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الجوي تمتلك أخطر سلاح موجود وهو الجندي المقاتل المصري، وهذا ما أثبته التاريخ، فالقيادة العامة للقوات المسلحة، تولي اهتمامًا شديدًا جدا بالفرد المقاتل، وتطويره وتعليمه بأحدث الوسائل.

وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي: أن التحديث والتطوير داخل القوات المسلحة بدء عندما كان الرئيس السيسي وزيرا للدفاع، وتنفذ وتسير وفق مخطط مدروس، والقوات المسلحة المصرية واعية لكافة التحديات الموجودة على الساحة الإقليمية والدولية، والجيش مستعد لها، ولا يغفل التهديدات المختلفة الموجودة حاليا في الإقليم أو منطقة الشرق الأوسط.