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«الأرصاد الجوية»: موجة شديدة الحرارة ابتداء من الغد
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الأرصاد الجوية»: موجة شديدة الحرارة ابتداء من الغد

2017-06-29 10:17:36
محيط - خالد الريس

أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة ستبدأ غدا وستنتهي منتصف الأسبوع القادم، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها الطبيعية بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية.
وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، إلى أن البلاد ستشهد طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ومعتدل ليلا، محذرا أيضا من الشبورة المائية الكثيفة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرع الرياح.
وناشد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة تجنبا للتسلخات الجلدية، مؤكدا أن من أفضل الأوقات للاستمتاع بالشواطئ هي الصباح الباكر وقبل الغروب.
كما حذر من نشاط حركة الرياح بمنطقة الصعيد وخليج السويس وتأثيرها على حركة الطرق .

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