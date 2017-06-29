رسميا .. زيادة أسعار المحروقات إعتبارًا من اليوم

أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم، وذلك على النحو التالي :

- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.

- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر.

- سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.

- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء للكشف عن أسعار المحروقات.