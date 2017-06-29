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رسمياً..الحكومة تقر زيادة سعر "أنبوبة البتوجاز" إلى 30 جنيها
انابيب البوتاجاز

رسمياً..الحكومة تقر زيادة سعر "أنبوبة البتوجاز" إلى 30 جنيها

2017-06-29 09:54:51
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أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من صباح اليوم، لتقرر زيادة على سعر البتوجاز من 15 إلى 30 جنيه للإسطوانة.

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