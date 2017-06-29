نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، 15 فيلمًا قصيرًا، تمثل “بروموهات” لما حدث فى ثورة 30 يونيو من عام 2013، وما بعدها.

وحرصت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، على توثيق كل الأحداث والتحديات والإنجازات التى تحققت فى تلك الثورة، وحجم العمل المبذول منذ 4 سنوات.

وتضمنت مقاطع الفيديو، عددًا كبيرًا من المشروعات القومية، والنقاط المضيئة فى الوطن، وكيف عمل المصريون من أجل رفعة شأن مصر؟.