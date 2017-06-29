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تحقيقات لكشف لغز سرقة كمبيوتر النيابة الإدارية بسوهاج
انترنت، جرائم، كمبيوتر

تحقيقات لكشف لغز سرقة كمبيوتر النيابة الإدارية بسوهاج

2017-06-29 09:41:21
متابعات

بدأت المباحث الجنائية ورجال المعمل الجنائي تحقيقات موسعة في واقعة سرقة جهازي حاسب آلي من مكتب فرع الدعوى التأديبية التابع للنيابة الإدارية بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، وتبين من المعاينة أن السرقة تمت عن طريق فتح الباب بمفتاح أصلي.

وكان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من الرائد أحمد المراغي، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، بورود بلاغ بسرقة بمكتب فرع الدعوى التأديبية التابع للنيابة الإدارية بمدينة ناصر، وتبين من المعاينة عدم وجود ثمة آثار عنف بكالون الباب، وبانتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة أثبتت بتقريرها بفتح الباب بمفتاح أصلي مع محاولة الإيهام بوجود آثار عنف مصطنعة.

وبسؤال قدري محمد عبد الحميد، 55 عاما، سكرتير الفرع، قرر أنه حال حضوره والموظفين للعمل اكتشفوا سرقة 2 “كيسة” وشاشة كمبيوتر محمل عليها بعض مذكرات القضايا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37 أحوال المركز القسم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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