وضعت الإدارة الأمريكية معايير جديدة لمنح تأشيرة دخول اللاجئين ومواطني الست دول المشمولة بأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب .

وذكر راديو “سوا” الأمريكي اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية أرسلت وثيقة لبعثات الولايات المتحدة في تلك الدول تشترط على طالبي اللجوء أو تأشيرة الدخول إثبات وجود صلة قرابة وثيقة أوعلاقة عمل بشخص في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوثيقة أن القرابة الوثيقة تعني أن يكون الشخص الموجود في أمريكا أحد أبوي طالب التأشيرة أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الابنة أو زوجة الابن.

وأضافت أنه لاتشمل صفة القرابة الوثيقة هذه الأجداد أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت أو أولاد وبنات العم أو الخال أو الخطيب أو الخطيبة أو بقية الصلات العائلية البعيدة.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وافقت / الاثنين الماضي / على النظر في قانونية الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترامب في مارس وعلقته محاكم فدرالية .. و أجازت المحكمة بقرارها هذا تطبيق جزء من الأمر إلى حين البت فيه .. مضيفة أنها ستسمح بشكل جزئي لمدة 120 يوما بمنع دخول لاجئين إلى الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن الدول الست المشمولة بالإجراءات الجديدة هي اليمن وليبيا وسورية والسودان وإيران والصومال.