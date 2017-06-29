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رونالدو يحتفل بـ«الوافدين الجدد» في أسرته
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

رونالدو يحتفل بـ«الوافدين الجدد» في أسرته

2017-06-29 10:00:35
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أعلن نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو أنه رزق بطفلين أمس.
وقال رونالدو من خلال تدوينه له باللغة البرتغالية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “أنا كنت في خدمة المنتخب الوطني بروحي وجسدي لحين ميلاد طفلي”.
وأضاف: “لم نستطع تحقيق هدف رياضي أردنا تحقيقه ولكني متأكد من استمرارنا في تقديم البهجة للبرتغاليين”.
ووجه الشكر لرئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قائلا “لقد كان لرئيس الاتحاد البرتغالي موقفا لمسني ولن أنساه.. وأنا سعيد جدا لأني سأكون مع طفلي لأول مرة”.
وكان المنتخب البرتغالي قد أنهى مشواره ببطولة “كأس القارات” المقامة حاليا في روسيا عقب هزيمته من المنتخب التشيلي بركلات الترجيح بنتيجة “3 -0” في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات  الدور “نصف النهائي”.
ومن المقرر، أن يلتقى المنتخب البرتغالي مع الفريق الخاسر من مباراة دور “نصف النهائي” بين “ألمانيا والمكسيك” اليوم، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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