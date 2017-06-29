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الدفاع الجوي الإماراتي يعترض صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب اليمنية
التحالف العربي

الدفاع الجوي الإماراتي يعترض صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب اليمنية

2017-06-29 09:14:56
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أفاد مصدر أمني يمني اليوم الخميس، بأن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية اعترضت صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب وسط اليمن.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، أن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تقاتل ضمن قوات التحالف العربي في اليمن التي تمكنت من اعتراض عدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقها الانقلابيون الحوثيون منذ بدء الحرب في اليمن، من بينها صواريخ كانت في طريقها إلى الأراضي السعودية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي أعلنت أمس عن تدمير 4 مركبات عسكرية للحوثيين في مديرية صرواح غربي مأرب ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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